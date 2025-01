Botti di Capodanno incendiano un cassonetto, fiamme anche su un balcone: intervento dei Vigili del fuoco

Quattro interventi eseguiti dopo la mezzanotte di oggi; di cui due a causa dei botti/petardi per festeggiare l’inizio del nuovo anno.

Uno dei petardi ha provocato l’incendio di un cassonetto a Contrada Salieto a Isernia e poco dopo un incendio abitazione a via Pier della Francesca a San Lazzaro, sempre a Isernia. Probabilmente a causa di qualche petardo hanno preso fuoco tutti i suppellettili presenti sul balcone di un appartamento del quinto piano.

Necessario in entrambi i casi l’Intervento dei Vigili del Fuoco e anche della scala aerea per poter spegnere le fiamme al quinto piano, fortunatamente non ci sono stati feriti. Presenti in posto 118, Polizia di Stato e Carabinieri