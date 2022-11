Il Molise rende onore ai caduti di tutte le guerre e delle operazioni di pace

Si è conclusa alle 11.45 a Campobasso la cerimonia per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre e nelle operazioni di pace. La Regione Molise ha partecipato con il presidente Donato Toma.

Il corteo delle autorità civili e militari è partito dal piazzale della chiesa di San Giorgio per ascendere verso il castello. Sulla facciata della chiesa di Santa Maria del Monte é stata deposta una corona di alloro. Di seguito, la celebrazione della Santa Messa di suffragio officiata dal Cappellano Militare Don Giuseppe Graziano.



«Il sacrificio dei nostri avi e delle vittime di tutte le guerre, per la conquista della libertà e la difesa della democrazia, sarà per sempre vivo nelle nostre coscienze di donne e di uomini. Sarà altresì un monito per le generazioni presenti e future affinché si cooperi per garantire la pace in un mondo che ripudia la guerra, concretamente, un mondo fondato sulla fratellanza e sul dialogo» ha detto il Presidente Toma a margine della cerimonia.