Il paese è distratto dalla festa, i ladri ripuliscono tre attività commerciali di Castiglione Messer Marino

Feste patronali rovinate dai ladri a Castiglione Messer Marino. Un risveglio amaro, infatti, per almeno tre note attività commerciali del paese, visitate, nel corso della notte, da una banda di ladri. Le notizie sono ancora frammentarie, perché i colpi sono stati appena scoperti dai rispettivi proprietari, ma il bottino sarebbe piuttosto consistente, stando alle prime indiscrezioni circolate in paese, tra denaro contante, attrezzature da lavoro e preziosi. Sull’accaduto si sono immediatamente attivati, per l’avvio delle indagini, i Carabinieri della locale stazione.

notizia in aggiornamento