Il Procuratore De Lucia che ha fatto arrestare Messina Denaro ospite della Caritas a Castelguidone

Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo, sarà l’ospite d’eccezione della giornata della legalità, dell’impegno e della responsabilità a cura della Caritas diocesana di Trivento e della scuola di formazione all’impegno sociale “Paolo Borsellino”.

L’evento culturale, educativo e sociale allo stesso tempo, è in programma per martedì 29 agosto a Castelguidone, piccolo centro dell’Alto Vastese, presso i locali messi a disposizione della parrocchia di Santa Maria della Stella guidata dal parroco don Alberto Conti che è anche direttore diocesano della Caritas.

Don Alberto Conti, parroco di Castelguidone e direttore della Caritas diocesana di Trivento

L’accoglienza dei partecipanti è fissata intorno alle ore 10, poi seguirà, per chi vuole, un momento di preghiera con la recita dell’ora media insieme al direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello. Lo stesso introdurrà i lavori incentrati sul manifesto pacifista “Tu non uccidere” di don Primo Mazzolari. Il sacerdote dialogherà con don Bruno Bignami, direttore dell’ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro.

Nel suo «manifesto» pacifista, uscito in forma anonima nel 1955 per evitare provvedimenti ecclesiastici, don Primo Mazzolari condensa la sua tormentata riflessione sulla guerra, maturata nel fuoco dei drammi del Novecento. Il testo ebbe una forte risonanza nei più disparati contesti culturali e due anni dopo il «parroco d’Italia» pubblicò una seconda edizione, sempre in forma anonima, tenendo conto delle reazioni suscitate. Tu non uccidere viene proposto per la prima volta in edizione critica, secondo il testo originario del parroco di Bozzolo, con un ricco apparato di note che aiuta a contestualizzare i passaggi e a comprenderne le fonti d’ispirazione, dalla Bibbia al magistero, dalla teologia morale ai fatti di cronaca. Un’ampia introduzione del curatore ricostruisce puntualmente la genesi del testo, collocandolo nel percorso di ricerca della pace che ha accompagnato il mondo cattolico nel corso del «secolo breve».

Alle ore 13 è previsto un pranzo tra i partecipanti che si saranno prenotati, presso il Villaggio San Vito, una struttura ricettiva che la Caritas diocesana di Trivento ha realizzato negli anni scorsi e che è ancora in attesa di trovare una famiglia di buona volontà che possa gestirla traendone anche un reddito. Dopo la pausa pranzo i lavori riprenderanno con Marco Di Fonzo, caporedattore della redazione politica di Sky Tg 24 che intervisterà e dialogherà con Maurizio De Lucia, procuratore capo a Palermo.