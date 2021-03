Il Questore Conticchio rende omaggio allo «sbirro medico» Lestini

Questo pomeriggio si è svolta la cerimonia funebre per il Dr. Alfredo Lestini, Medico Superiore della Polizia di Stato in quiescenza, per lunghi anni Dirigente dell’Ufficio Sanitario della Questura di Campobasso, alla presenza degli stretti congiunti e di una rappresentanza del personale in servizio presso gli Uffici della Polizia di Stato della provincia di Campobasso.

La cerimonia, nel rispetto delle prescrizioni vigenti per il contenimento del covid-19, si è tenuta nella Piazza d’Armi della Scuola Allievi Agenti “G. RIVERA”.

Al termine il Questore Giancarlo Conticchio ha tenuto un breve momento di saluto per ricordare l’amico e collega Alfredo.

«Uomo di grande spessore umano e professionale, sempre leale e disponibile. Per tutti punto di riferimento come medico, collega, amico e soprattutto come uomo. Era il medico di tutti. Innamorato dell’uniforme che indossava, era con profonda convinzione medico e poliziotto. Io lo chiamavo lo “SBIRRO MEDICO”. Appassionato della bellezza della natura e dell’arte, coltivava molte passioni, tra queste le lingue straniere; recentemente si era dedicato allo studio della lingua russa. Altra passione era l’astronomia: ci piace pensare che ora anche Alfredo brilli tra le altre stelle. Ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti quelli che hanno percorso un tratto della propria strada insieme a lui. Un pensiero per la moglie Giovanna e i figli Alessandra e Andrea. Ciao Alfredo da parte di tutta la Polizia di Stato».