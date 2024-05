Volontari Telethon a Poggio Sannita: cuori di biscotto per sostenere la ricerca e aiutare le mamme dei bambini con malattie genetiche rare

Il gruppo dei volontari Telethon di Poggio Sannita aderisce alla campagna di primavera 2024 di Fondazione Telethon. Sabato 4 e domenica 5 maggio tornano Poggio Sannita i cuori di biscotto di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica, appuntamento al banchetto di piazza XVII Aprile, aperto dalle 10:00 alle 20:00 . Uno degli slogan della manifestazione: «Con i cuori di biscotto sostieni la ricerca e aiuti tutte le mamme che ogni giorno sono al fianco dei loro bimbi con una malattia genetica rara».

Ogni minuto nel mondo nascono dieci bambini con una malattia genetica rara. Fondazione Telethon esiste per loro e finanzia la ricerca scientifica per aiutarli a diventare grandi. Solo attraverso la generosità delle donazioni di persone generose Telethon può offrire risposte a bambini in attesa di diagnosi e cure.

In tutta Italia sarà possibile trovare oltre duemila punti di raccolta con circa cinquemila volontari di Fondazione Telethon. Tra di essi un nutrito gruppo di volontari di Poggio Sannita, che grazie al loro rinnovato impegno, allestiscono il tradizionale banchetto, presente in paese dal 2008. Da tempo i volontari poggesi hanno ampliato il loro raggio d’azione coinvolgendo amiche e amici di centri vicini in particolare Agnone, Belmonte del Sannio, Pescolanciano, Isernia in modo tale da raccogliere offerte sempre crescenti.