Il sangue dei soldati polacchi versato per la libertà dei molisani, convegno a Pescopennataro

Il Comune di Pescopennataro, con il patrocinio della Regione Molise, presenta il progetto “Turismo è Cultura” – “una montagna di ricordi di ieri = una montagna di emozioni di oggi”. L’appuntamento è per sabato 10 giugno, dalle ore 10:30, con il convegno storico dal titolo “Luoghi della Memoria – per la nostra e la vostra libertà i soldati polacchi sul fiume Sangro e nelle Mainarde”, che sarà ospitato presso il museo della pietra “Chiara Marinelli”, con moderatrice Danuta Wojtaszczyk.

I relatori saranno invece Lello Castaldi, giornalista, presidente del centro studi politici, che tratterà il tema “22esima Compagnia Rifornimento dell’artiglieria e l’orso Wojtek a Venafro”; Giovanni Artese, autore e storico, sul tema “La guerra in Abruzzo e Molise”, con la presentazione ristampa dei tre volumi curati; Roberto Colella, giornalista e storico: “Quando Campobasso divenne Canada Town”; Antonio Arduino, autore e storico che porterà all’attenzione del presenti la testimonianza locale della guerra mondiale vissuta e subita in Alto Molise.

Dopo la pausa pranzo la ripresa dei lavori con gli interventi di Antonio Salvatore, autore e storico, con “La guerra in Molise vista dalle pagine del Risorgimento”; Krzysztof Piotrowsky, autore e storico, con “I soldati polacchi sul fiume Sangro e nelle Mainarde”; Francesco Giubilei, editore e scrittore, sul tema “Il valore della memoria storica per l’identità nazionale” e Luciano Bucci, presidente del War Museum Winterline di Venafro, che chiuderà il primo giorno di conferenze trattando il tema “La Linea Bernhardt/Winterline in Molise, novembre 1943 – gennaio 1944 prodromo di Cassino”.

Domani, domenica 11 giugno, dalle ore 10:30, presso il museo della pietra “Chiara Marinelli”, dove si terrà la premiazione dei lavori del concorso scolastico sul tema “Il turismo nei luoghi della memoria“. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco e delle altre autorità politiche presenti, ci sarà la lettura e la proiezione degli elaborati presentati dagli studenti, cui seguirà la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria e un immancabile momento di convivialità. E’ previsto anche un trekking con la guida dell’associazione “Asd Il Valore” nei luoghi della memoria più significativi della guerra.