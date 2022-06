Il sindaco Paglione: «Il Patto Trigno-Sinello scritto durante una riunione carbonara»

«E’ importante esserci, essere presenti, perché stiamo ragionando per scrivere una pagina di politica nuova, completamente nuova». Un altro sindaco altomolisano, dopo Lino Gentile che nei giorni scorsi è stato ospite a Castiglione Messer Marino, sale sul palco durante un comizio per le elezioni amministrative ormai imminenti in un Comune del vicino Abruzzo. I sindaci altomolisani in trasferta, dunque, a portare la propria esperienza, spesso lunga e fruttuosa, se non addirittura virtuosa, di amministratori locali. Questa volta si tratta di Candido Paglione, primo cittadino di Capracotta, che è intervenuto nel corso di un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco di San Salvo, Fabio Travaglini. Paglione ha accettato di scendere dal “tetto” dell’Alto Vastese fin sulla costa adriatica, non solo per “disciplina” di partito e per amicizia personale con alcuni candidati, ma anche e forse soprattutto per tentare di ricostruire le basi di una nuova fase politica e amministrativa che veda una più stretta e sinergica collaborazione tra i Comuni montani e quelli costieri.

«Sono venuto da Capracotta perché qui a San Salvo c’è un’importante comunità di capracottesi, – ha spiegato Paglione dal palco della città adriatica confinante con il Molise – ma soprattutto perché c’è la possibilità concreta di progettare insieme un futuro per il nostro territorio». Costa e montagna che, insieme, puntano alla gestione e al rilancio del territorio nella sua interezza. Questa l’idea, che alla fine è solo un riprendere ciò che è già stato fatto in passato, magari da altri attori politici. E ha citato infatti, il sindaco di lungo corso Paglione, un esempio di come questa sinergia, questo comune sentire abbia portato buoni frutti. «Venti o venticinque anni fa più o meno, ero sindaco anche allora, nel corso di una riunione quasi carbonara presso il Comune di San Salvo, con l’allora sindaco Arnaldo Mariotti, scrivemmo il Patto territoriale Trigno Sinello. Due Regioni e tre Province che provavano a mettersi insieme e a scrivere una pagina nuova della programmazione negoziata, un patto che partiva dal punto più alto del territorio, Capracotta appunto, per scendere fino alla costa Adriatica. Credo che nel futuro – ha chiuso Paglione – dovremo ripensare e riproporre anche queste cose, queste forme di collaborazione, perché ci salviamo se stiamo tutti quanti insieme, come territorio nella sua interezza».