Impegno, passione e presenza: il vicesindaco di Schiavi Maurizio Pinnella merita la rielezione

Impegno, passione e presenza. Sono le parole scelte da Maurizio Pinnella, vicesindaco di Schiavi di Abruzzo, per accompagnare la sua personale campagna elettorale. Pilastro della amministrazione in carica, negli ultimi cinque anni ha davvero studiato da sindaco, affiancando e spesso sostituendo il primo cittadino negli impegni istituzionali, amministrativi, ma anche e soprattutto in occasione delle emergenze che si sono registrate sul territorio, come gli incendi estivi nel corso dei quali non si è certo risparmiato, mettendosi addirittura alla guida del mezzo comunale di soccorso. Sensibile e partecipe alle battaglie per la riapertura del viadotto Sente, ma anche nel corso di manifestazioni sportive, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Sempre presente in paese, in ogni stagione, cordiale con tutti, pronto all’ascolto, anche ad accettare le critiche, capace e risoluto nel cercare di soddisfare le minime necessità della popolazione, Maurizio Pinnella, primo degli eletti alle scorse elezioni, è tranquillamente in grado di fare il bis, forte tra l’altro dell’esperienza maturata in seno all’amministrazione e alla giunta.

«Eccomi qui, a distanza di cinque anni. Con lo stesso impegno e con la stessa passione a garantire la mia presenza per il bene del nostro amato paese, Schiavi di Abruzzo. – spiega il vicesindaco e nuovamente candidato, Maurizio Pinnella – Insieme alla mia squadra, lista “Uniti per Schiavi” con Piluso sindaco, potremmo continuare a guardare al futuro, senza tralasciare nulla al presente. L’8 e 9 giugno sarei molto felice di poter contare sul vostro appoggio. Per continuare a lavorare e collaborare insieme».

Per dare la propria preferenza a Maurizio Pinnella basta scrivere sulla scheda elettorale “Pinnella” nello spazio riservato alla lista “Uniti per Schiavi”.

INSERZIONE ELETTORALE A CURA DEL CANDIDATO