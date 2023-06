Tiro lunga distanza, prima gara del torneo a Schiavi di Abruzzo e “Auro d’Alba” fa il pieno di tiratori

Venti tiratori esperti provenienti dal Lazio, dall’Abruzzo, dalla Campania e dal Molise, tra i quali il già campione del mondo di tiro di campagna e dirigente Fidasc, Cosimo Velella; otto postazioni di tiro per altrettante batterie e anche una buona cornice di pubblico, che non guasta mai.

Sono i numeri della prima giornata di gare valevole per il terzo torneo di tiro a lunga distanza “Auro d’Alba” organizzato dall’omonima associazione sportiva di Schiavi di Abruzzo. Il campo di tiro per armi da fuoco, a mille e sessantesi metri di altezza, al confine tra Abruzzo e Molise, nell’Alto Vastese, continua a migliorarsi con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per i tiratori sportivi del centro sud Italia.

Una buona cornice di pubblico ha assistito all’evento sportivo

Completamente rinnovate le postazioni di tiro, raddoppiate in numero, dotate di un più potente e performante sistema di videocamere, e tante altre migliorie, anche tecnologiche, poste in essere sotto la sapiente e per certi versi puntigliosa regia di Luca Rossi, il vincitore della scorsa edizione, di Campobasso, quest’anno in veste di match director.

Il match director Luca Rossi nel corso del briefing iniziale

Nella giornata di domenica la prima gara della terza edizione, con il vento teso e mutevole che ha reso particolarmente impegnativa la competizione sportiva, mettendo a dura prova le capacità balistiche e tecniche anche dei più esperti tiratori.

La postazione di controllo bersagli e conteggio punti

All’esito dei tre match, per la categoria “Caccia“, a primeggiare proprio Cosimo Vellella di Campagna, in provincia di Salerno, con il punteggio totale di 212 e sedici vbull; sul secondo gradino del podio Vittorio Coscia, il più giovane dei tiratori, sempre di Campagna (SA), con il punteggio di 205 e 11 vbull; terzo posto per Domenico Iezzi di Montesilvano, in provincia di Pescara, con 195 e sei vbull.

In tempo reale l’aggiornamento della classifica per le quattro categorie

Il podio della categoria F-Class Open ha visto salire sul primo gradino Andrea De Thomasis (nella foto di apertura, ndr) di Pescara, con un eccellente punteggio di 220 e addirittura venti vbull; secondo Francesco Lo Feudo, sempre di Pescara, con 217 e diciotto vbull; terzo Cremente Marino, di Napoli, con 208 e dodici vbull.

Categoria F-Class Tr: primo posto per Davide Levino Daniele di Vasto, con 215 e 17 vbull; secondo Francesco Menditto di Caserta, con 206 e dieci vbull; terzo Corrado Di Carlo di Solopaca, in provincia di Benevento, con 203 e dodici vbull.

Per la categoria Production Open, invece, il primo gradino del podio è stato conquistato da Gabriele Zanier, di Fiuggi, in provincia di Frosinone, con 203 e 9 vbull; medaglia d’argento per Valerio Rongione, di Vallerotonda (Fr), con 197 e sei vbull; bronzo per Vincenzo Formidabile di Lanciano, nel Chietino, con 196 e sei vbull.

Nel corso della gara il vicesindaco di Schiavi di Abruzzo, Maurizio Pinnella, ha fatto visita all’impianto sportivo, complimentandosi con gli organizzatori dell’associazione “Aurod’Alba” per l’ottimo esito della manifestazione e ringraziandoli perché «grazie ad eventi sportivi di questo livello si muovono persone e si portano sempre più presenze in paese a beneficio anche dell’economia locale».

Il vicesindaco di Schiavi, Maurizio Pinnella, si intrattiene con i tiratori per un saluto e uno scambio di idee

Dopo la gara, ad esempio, la comitiva di tiratori ha pranzato presso la braceria “Il Rifugio dei Lupi” in località Monte Pizzuto. L’appuntamento è ora al prossimo 16 luglio con la seconda gara del torneo lunga distanza “Auro d’Alba“.

Caterina d’Alba