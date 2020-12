Impianti di sci a numero chiuso, controlli dei Carabinieri fin sulle piste

I Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, nell’ambito della continua attività di controllo sul rispetto della normativa di contrasto alla diffusione del contagio da covid-19, hanno effettuato un servizio speciale sugli impianti sciistici situati in località Roccaraso-Aremogna i quali, in ottemperanza all’art. 1 comma 10, lettera oo) del DPCM 3 novembre 2020, possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

I militari sciatori hanno verificato che sulle piste fossero presenti esclusivamente atleti con i requisiti previsti dalla citata normativa e dai

protocolli emanati dalla Federazione Italiana Sport Invernali, e che fossero rispettate le disposizioni di carattere generale sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramenti. Contemporaneamente sono stati

svolti posti di controllo lungo le principali vie di comunicazione e di accesso agli impianti al fine di verificare la legittimità degli spostamenti, con particolare riferimento alle persone provenienti da altre regioni.

«Questi speciali servizi di controllo saranno ripetuti ed intensificati anche nelle prossime settimane al fine di assicurare tranquillità e sicurezza agli utenti degli impianti ed alle popolazioni locali» spiega il capitano Fabio Castagna, comandante della locale compagnia Carabinieri.