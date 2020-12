Sophia Alfieri spegne le 5 candeline, augurissimi!

Non dimenticare mai che ti amiamo. La Vita è piena di momenti difficili ma anche di istanti magici. Impara qualcosa da ogni situazione. Diventa la donna che sappiam potrai essere. A volte non capiremo le tue scelte. A volte non riusciremo a farti cambiare idea. A volte dovremo lasciarti sbagliare. A colte dovremo lasciarti cadere. A volte potremo seguire i tuoi sogni. A volte non saremo d’accordo, ma non ci sarà mai e poi mai una sola volta in cui non saremo dalla tua parte. Saremo sempre con te, dalla tua parte, nella vittoria e nella sconfitta, perché ogni cosa che farai è un po’ come se la facessimo noi perché tu sei una parte di tutti: la migliore! Tantissimi auguri di per i tuoi 5 anni.

Con questa dedica papà Giovanni, mamma Monica, il fratellino Mathias, i nonni, Domenico, Rosa, Argentina, gli zii e le zie Schila, Antonio, Antonella, Simone, Terry, Marcello e il cuginetto Andrea, augurano buon compleanno alla piccola Sophia Alfieri di Trivento. Anche la redazione de l’Eco online partecipa alle congratulazioni per il nuovo traguardo.