Scuola, al liceo Scientifico ‘Giovanni Poalo I’ via all’indirizzo digitale

Potenziare le competenze digitali degli studenti per prepararli al meglio alle sfide del futuro. È questo l’obiettivo che ha spinto la dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Agnone, Rosaria Vecchiarelli, a introdurre la cosiddetta “curvatura informatica” al Liceo Scientifico ‘Giovanni Paolo I’. L’iniziativa, valida per l’anno scolastico in corso, mira a caratterizzare in maniera innovativa il percorso del liceo Scientifico, offrendo agli studenti una formazione più strutturata nell’ambito delle discipline informatiche. “La nuova materia, opzionale e non prevista dai programmi ministeriali, sarà dedicata alle classi del biennio, con l’aggiunta di un’ora settimanale facoltativa al termine dell’orario curricolare”, spiega la dirigente Vecchiarelli. “L’intento è quello di arricchire l’offerta formativa del nostro istituto, favorendo lo sviluppo di competenze digitali sempre più necessarie”.

Il Collegio dei docenti ha deliberato l’avvio della sperimentazione durante la seduta del 3 settembre scorso. “Il percorso di studi manterrà il quadro orario tradizionale dello Scientifico, ma vedrà l’aggiunta di due ore settimanali di informatica per le classi coinvolte, che entreranno a far parte del curriculum ufficiale e saranno oggetto di valutazione intermedia e finale”, ha aggiunto la preside. “La curvatura permetterà di approfondire diverse tematiche chiave legate al mondo informatico”.

Nel dettaglio, il primo anno sarà dedicato all’introduzione degli strumenti informatici di base, partendo dalle caratteristiche hardware di un computer e dal concetto di sistema operativo, fino a esplorare le funzionalità principali dei sistemi operativi più comuni e la struttura di Internet. Inoltre, gli studenti apprenderanno come gestire documenti elettronici e utilizzare i principali strumenti di produttività.

“L’obiettivo è sviluppare una maggiore consapevolezza nelle modalità di comunicazione e nella ricerca di informazioni, nonché far comprendere le problematiche legate all’uso delle tecnologie digitali”, ha sottolineato ancora la dirigente. Nel secondo anno, invece, il focus sarà sui principi della programmazione: verranno introdotti i concetti fondamentali dei linguaggi di programmazione, il concetto di algoritmo e le tecniche per implementare un algoritmo in pseudo-codice o in un linguaggio specifico. Per presentare i dettagli del progetto sperimentale, lo scorso venerdì si è tenuto un incontro formativo presso l’aula magna dell’Itis, rivolto agli studenti e alle loro famiglie, durante il quale è stato illustrato il percorso che attende i ragazzi coinvolti.