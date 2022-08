Imprenditori con i soldi pubblici: milioni di euro alla Sasi per sistemare le reti “colabrodo”

« È il momento di provare che la Sasi è all’altezza del compito che le fu affidato nel 2003 dai Comuni, e che non si tratti di un “inutile carrozzone”, come qualcuno l’ha definita». Sono le parole Tiziana Magnacca, presidente del Consiglio comunale di San Salvo ed ex sindaca della città adriatica, a commento della notizia dell’arrivo di nuovi fondi pubblici per la società che dovrebbe gestire il servizio idrico integrato nel Vastese.

«Per il sistema idrico abruzzese arrivano dal Governo centrale importanti finanziamenti pubblici, per i quali esprimiamo grande soddisfazione. -aggiunge Magnacca – Finalmente il tema dell’acqua diventa centrale, nella politica di questo Paese, come è giusto che sia, anche in termini di risorse finanziarie, senza le quali è impossibile realizzare quei lavori indispensabili a ridurre la dispersione delle reti. Si potrà così procedere al risanamento della condotta centrale Del Verde che approvvigiona tutte le nostre case. Senza acqua, con chiusure notturne o, peggio, con interruzioni anche di più giorni consecutivi, come spesso è accaduto e purtroppo accade, alle nostre comunità veniva inflitto un trattamento da Paese del terzo mondo. Mancanza d’acqua che ha prodotto riflessi negativi anche sul comparto turistico a tutto danno per l’economia del territorio. Ora i soldi ci sono».

«Tutti a lavoro dunque, e questa volta senza ritardi o scuse, iniziando dai vertici Sasi affinché velocizzino le progettazioni e le realizzazioni degli interventi che permettano di mettere in sicurezza l’acqua della sorgente Del Verde perché non si disperda più e arrivi in tutte le case e le attività servite dall’acquedotto pubblico» chiude la ex sindaca.