Marcia della Pace – The Sangro River Crossing: per ricordare i soldati neozelandesi caduti

La Pro Loco 2.0 e l’amministrazione comunale di Sant’Eusanio del Sangro sono lieti di invitare la cittadinanza, la comunità anglosassone che vive in Abruzzo e tutti coloro che ne siano interessati alla prima dizione della “Marcia della Pace – The Sangro River Crossing” che si terrà il prossimo lunedì 25 aprile in occasione del 77° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. «La manifestazione è stata organizzata per perpetuare la memoria dei soldati neozelandesi, dei militari alleati, delle partigiane e dei partigiani, delle volontarie e dei volontari italiani caduti per liberare l’Italia dall’occupazione tedesca e dalla dittatura fascista» spiegano gli organizzatori.

