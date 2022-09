In Alto Molise anche i cacciatori sono di serie B, impossibile ritirare i tesserini venatori ad Agnone

Che i residenti dell’Alto Molise siano considerati cittadini di serie B rispetto alla fruizione dei più elementari diritti, dalla quello alla salute alla viabilità, è un dato ormai assodato. E non fanno eccezione i cacciatori di zona, discriminati anche nel ritiro della documentazione necessaria alla pratica dell’attività venatoria.

Primo da sinistra, l’avvocato Tagliamonte

«I cacciatori dell’Alto Molise ringraziano molto l’assessore regionale Nicola Cavaliere per aver dato la possibilità di poter ritirare i tesserini a Campobasso, Isernia, Termoli, Montenero di Bisaccia, Larino e Trivento». Usa l’arma dell’ironia Alfonso Tagliamento, professione avvocato, noto negli ambienti venatori dell’Alto Molise e del vicino Abruzzo, contro l’assessore regionale Cavaliere per per l’ennesima volta dimentica, colpevolmente, le necessità degli appassionati e seguaci di Diana che vivono ad Agnone, Poggio Sannita, Capracotta e via elencando, insomma, nel comprensorio interno del Molise. Il problema è il ritiro del tesserino regionale venatorio, senza il quale non è possibile uscire a caccia. La distribuzione del documento è iniziata nei giorni scorsi, ma tra le sedi indicate per il ritiro non c’è Agnone, né altri Comuni dell’Alto Molise. Da Campobasso a Isernia, passando per Termoli e Montenero di Bisaccia, praticamente attaccate, e ancora per Larino e fino a Trivento, ma non in Alto Molise.

Al centro l’assessore regionale Nicola Cavaliere

La Regione dimentica l’Alto Molise anche quando si parla di caccia e di diritti dei cacciatori; questa la tesi sostenuta dall’avvocato Tagliamonte. «È il secondo anno che questo personaggio offende i cittadini cacciatori dell’area agnonese costringendoli a recarsi a Trivento o Isernia per ritirare un tesserino.- continua infatti l’esponente del mondo venatorio – Anche in Alto Molise abbiamo strutture regionali, Comunità montane e Comuni, ma cosa importa, tanto i cacciatori di questa parte del territorio non hanno alcun diritto. I tesserini degli Ambiti territoriali di caccia del vicino Abruzzo mi sono stati recapitati per posta…».