Scuola calcio Agnone, aperte le iscrizioni per la nuova stagione sportiva con la supervisione di mister Dell’Oglio

«Si inizia da piccoli a sognare in grande… con noi puoi costruire il tuo sogno». E lo slogan motivazionale che lancia l’apertura delle iscrizioni alla scuola calcio della Polispostiva Olympia Agnonese – Asd Robur Agnone. Riprende con la formazione e gli allenamenti la stagione sportiva dopo la parentesi estiva.

«Le lezioni teoriche e pratiche saranno tenute da tecnici qualificati e con la supervisione e il coordinamento del tecnico Antonio Dell’Oglio, già calciatore professionista con all’attivo numerose presenze in serie A. – spiegano dal sodalizio sportivo formato dalle due associazioni che hanno deciso di collaborare per rilanciare il settore giovanile dell’Agnonese – Sono previste, oltre ai tecnici, alcune figure professionali specializzate quali il fisioterapista, il nutrizionista e lo psicologo».

Le iscrizioni sono consentite alle ragazze e ai ragazzi nati dal 2006 al 2016. I corsi inizieranno lunedì 12 settembre, dalle ore 15,30 alle 16,30 per le categorie Piccoli Amici e Pulcini; mentre martedì 13 settembre, alle ore 16, prenderà il via la formazione degli Esordienti. Le altre categorie sono i Giovanissimi e gli Allievi con calendari ancora da definire. Per informazioni è possibile contattare i responsabili del settore giovanile Fernando Sica al 3332587823 e Maurizio Sabelli al 3316025759. L’iscrizione alla scuola calcio prevede anche l’ingresso gratuito allo stadio “Civitelle” in occasione delle gare della prima squadra.