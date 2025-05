In arrivo un nuovo, imperdibile numero de L’Eco dell’Alto Molise – Vastese

Sarà presto disponibile in edicola il nuovo numero de L’Eco dell’Alto Molise – Vastese, il mensile di approfondimento culturale, sociale e territoriale edito dal Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno. Anche in questa edizione, la redazione offre uno sguardo attento e critico ai principali temi che animano il territorio compreso tra Molise e Abruzzo, dando voce ai protagonisti e raccontando i fatti che contano

Tra gli articoli di punta, un ampio reportage sul festival letterario ideato e promosso dalla scrittrice Chiara Gamberale, che nei primi giorni di maggio ha trasformato lo storico rione San Marco in un vibrante palcoscenico di cultura, incontri e parole condivise. Tre giornate intense che hanno lasciato un segno profondo nella comunità, richiamando appassionati e curiosi da tutta la regione.

Non manca l’attenzione ai temi di attualità: in primo piano la situazione preoccupante dell’ospedale cittadino. Dopo il momentaneo sollievo dato dal ritorno in servizio di nove medici pensionati, la struttura sembra nuovamente sull’orlo del collasso, stretta nella morsa di una carenza cronica di personale che continua a mettere a rischio i servizi sanitari essenziali.

Spazio anche alla memoria collettiva, con uno speciale di grande valore simbolico dedicato al trentesimo anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II in Alto Molise. Un viaggio a ritroso tra emozioni, immagini e testimonianze inedite che riportano alla luce un evento storico indelebile per l’intera comunità.

E poi ancora: interviste esclusive, approfondimenti tematici, fotografie d’epoca e contributi originali che rendono questa edizione particolarmente ricca e densa di contenuti.

