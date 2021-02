In giro fuori orario dichiarano di essere diretti al Pronto soccorso: due denunciati nel Vastese

Fermati ad un posto di controllo dalla Polizia del commissariato di Vasto dichiarano di essere usciti di casa per recarsi al Pronto soccorso per un malore di uno dei due. All’esito dei successivi accertamenti i due interessati sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria di Vasto per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, un reato punito con la reclusione fino a due anni.

Avevano autocertificato di trovarsi al di fuori dell’abitazione, in orario non consentito, perché diretti al Pronto soccorso. Gli agenti hanno acquisito l’autocertificazione e nei giorni successivi hanno effettuato i controlli di rito, riscontrando che né quella sera, né nei giorni successivi i due si erano recati presso l’ospedale cittadino per essere sottoposti a cure mediche urgenti.