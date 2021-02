Screening di massa: 140 tamponi tutti negativi, Schiavi è Covid free

Centoquaranta test tutti negativi, Schiavi è Covid free. Manca ancora l’ufficialità, perché i dati complessivi non sono stati ancora trasmessi nella loro interezza alla Asl, ma il dato ufficioso è questo: 140 tamponi antigenici rapidi, questa mattina, a Schiavi di Abruzzo, che hanno dato esito negativo.

«Siamo molto contenti del fatto che la popolazione abbia risposto numerosa a questa chiamata. – commenta con soddisfazione il vicesindaco Maurizio Pinnella, volontario questa mattina nel gestire il “traffico” all’interno dell’ex scuola adibita a centro tamponi – Eravamo fiducioso sul buon senso dei cittadini ed a loro va il nostro grazie di cuore, a nome dell’amministrazione comunale. Visti i numeri la partecipazione è stata davvero massiccia, sfiora l’85 per cento delle persone realmente presenti a Schiavi. Ringraziamo la dottoressa Silvana Di Palma e l’infermiera Virginia Tatangelo che hanno effettuato materialmente i test, insieme alla dottoressa Mariella Sigismondi dello staff.

Grazie anche alla Protezione civile regionale che ha messo a disposizione i test rapidi e i dispositivi di protezione individuale che abbiamo distribuito ai cittadini. Grazie, infine, ai volontari che si sono messi a disposizione per questo esercizio di maturità civica e sociale. Questo risultato comunque – aggiunge il vicesindaco in chiusura – non deve farci abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a rispettare le già note accortezze e le restrizioni dei vari DPCM in vigore: mascherine, distanziamento sociale, igienizzazione frequente delle mani».