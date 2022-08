In parrocchia arrivano i “rinforzi” e torna il lusso della messa feriale

Carenza di personale, anche nelle chiese e parrocchie dell’Alto Molise, con i sacerdoti diocesani che fanno fatica ad assicurare anche i servizi minimi, come ad esempio la messa feriale. Ora però arrivano i rinforzi nella piccola parrocchia di Belmonte del Sannio e in quella di Villacanale e torna la messa quotidiana, oltre a quelle festive ovviamente. Il parroco, don Francesco Martino, ha infatti annunciato alle due comunità di fedeli che gli sono state affidate che nelle prossime settimane sarà affiancato da un altro sacerdote.

«Nei giorni scorsi è arrivato, per stare con noi fino al 22 settembre, don Deogratias Hatungimana, che per cinque anni, nel recente passato, ha prestato il suo servizio pastorale ad Agnone, presso la parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli». Il sacerdote è originario del Burundi e sta completando gli studi ecclesiastici a Roma, presso prestigiosi istituti di cultura. Ora passerà un periodo di riposo dagli studi al fresco dell’Alto Molise e sarà questa l’occasione propizia per rendersi utile dando una mano al parroco don Francesco Martino. «Grazie alla sua presenza, – spiega infatti il sacerdote – sarà assicurata la messa feriale a Belmonte del Sannio, alle ore 18. E quando necessario a Villacanale».