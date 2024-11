In pensione Linda Ricci, storica assistente sociale del Pta di Guardiagrele

«Lascio il cuore in questo luogo che è stato la mia casa, e il mio primo pensiero ogni mattina. Mi porto dentro e resteranno con me volti, nomi e storie dei pazienti che ho seguito e assistito in questi anni con tutta la dedizione di cui sono capace». Parole dense di sentimento quelle pronunciate nel suo ultimo giorno di lavoro da Linda Ricci, assistente sociale del Pta di Guardiagrele, autentica istituzione che è stata per decenni il punto di riferimento nell’integrazione socio-sanitaria e figura cardine per migliorare le condizioni di ricovero di pazienti lungodegenti e particolarmente fragili.

Sempre pronta a coglierne le necessità, Linda si è prodigata per loro andando sempre oltre mansioni e orari di servizio. La sua dedizione al lavoro è stata sottolineata dalla responsabile del Pta Manola Rosato durante il momento di saluto, assai partecipato, che il personale tutto le ha voluto tributare con affetto e commozione.

A Linda Ricci il ringraziamento della Direzione Asl per la generosità espressa sul lavoro in tutti questi anni, e gli auguri per una serena vita in pensione.