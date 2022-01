In pigiama e stampelle in mezzo al traffico, anziana salvata dai Carabinieri

In piena emergenza epidemiologica, una anziana 89 enne, incurante della rigida temperatura esterna, con indosso il pigiama e un semplice piumino, verosimilmente non completamente consapevole del rischio che si stava accollando, è uscita di casa in stampelle con l’intento di recarsi a ritirare i propri risparmi presso la banca più vicina, rischiando di cadere data la difficoltà nella deambulazione.

La signora teatina, la quale cercava invano di attraversare in piena curva la strada di via Generale Carlo Spatocco del comune di Chieti, è stata immediatamente soccorsa dai carabinieri del radiomobile della locale compagnia i quali si erano accorti della circostanza e soprattutto delle difficoltà della nonnina, che avrebbe anche potuto smarrirsi o, peggio, essere coinvolta in un rischioso incidente stradale data l’alta percorrenza e la velocità delle autovetture in quella intersezione viaria. L’anziana dichiarava di aver preso un appuntamento presso il proprio istituto di credito, ma da una verifica effettuata non era così. I militari convincendola a rincasare, l’avevano fatta salire sulla nuova Giulia in assegnazione al reparto e successivamente era stata riportata presso la sua abitazione avvisando i familiari dell’accaduto.

«Purtroppo in un periodo così difficile come questo le persone più anziane e deboli si trovano spesso sole ed in difficoltà, ma è bastato un gesto semplice da parte dei carabinieri per rincuorare la nonnina che ha ringraziato i militari per la vicinanza e per l’attenzione costante verso il cittadino» commenta il tenente colonello Massimo Di Lena, comandante della compagnia.