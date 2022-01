Gli «apicoltori di Dio» approdano su Tv2000: il progetto Caritas spot nazionale della campagna 8xmille alla Chiesa

L’apiario solidale della Caritas altomolisana diventa uno spot nazionale per la campagna dell’8xmille. Le telecamere di Tv2000, l’emittente cattolica della Conferenza episcopale italiana, si accendono sul progetto di apicoltura solidale ideato e messo in campo dal solito don Alberto Conti, sacerdote originario di Capracotta, storico direttore della Caritas diocesana di Trivento.

Nel corso dell’estate una troupe televisiva inviata dalla televisione dei vescovi è stata a Castelguidone, sede dell’apiario sociale, per incontrare il sacerdote e gli apicoltori coinvolti nel progetto. Si tratta, appunto, di un corso triennale di avviamento all’apicoltura finalizzato a creare le condizioni per l’autoimprenditorialità destinato a persone del posto, dell’Alto Molise in particolare. I corsisti, nel corso delle lezioni teoriche e pratiche in apiario, hanno appreso le tecniche apistiche di gestione di questi meravigliosi insetti selvatici di cui l’uomo si prende cura da milioni di anni. Un’attività, quella dell’apicoltura, che in territori particolarmente vocati come appunto l’Alto Molise, può rappresentare un utile strumento di lotta allo spopolamento, offrendo concrete possibilità di autoimpiego e di guadagno. I recenti premi ottenuti da apicoltori di Agnone e Belmonte del Sannio nell’ambito del concorso nazionale “Tre Gocce d’Oro” confermano che i territori incontaminati dell’Alto Molise e del vicino Alto Vastese sono particolarmente adatti all’allevamento di api.

Un’apicoltura di montagna che sicuramente risente, in termini quantitativi di produzione, dei rigori del clima, ma che di contro porta ad ottenere un miele eccellente dal punto di vista qualitativo. Proprio il miele dell’apiario solidale della Caritas è finito nelle mani di Papa Francesco nei mesi scorsi. Alcuni vasetti del prezioso miele sono stati infatti portati in dono al Pontefice regnante dal direttore della Caritas don Alberto Conti. Dopo le riprese video di questa estate, dunque, è stata comunicata, nelle ultime ore, la messa in onda del servizio realizzato direttamente in apiario, nel villaggio San Vito che ospita le arnie della Caritas.

La puntata degli “apicoltori di Dio” andrà in in onda il prossimo 26 gennaio, mercoledì, su Tv2000, canale 28, alle ore 10.55 circa nell’ambito del programma “Di buon mattino“. Successivamente alla messa in onda, una sintesi di quel servizio diventerà lo spot della campagna nazionale dell’8xmille alla Chiesa cattolica.

Caterina d’Alba