Senza patente investe un anziano, la madre lo copre: denunciati entrambi nel Chietino

Madre e figlio, rispettivamente di 57 e 19 anni, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria teatina in seguito a un sinistro stradale avvenuto lungo via Colonnetta all’altezza dell’intersezione di via Scaraviglia, in Chieti. Il fatto, avvenuto nel mese di luglio 2021, riguardava l’investimento di un anziano del ‘42, intento al regolare attraversamento della sede stradale sulle strisce pedonali; il malcapitato risulta essere in prognosi riservata presso l’ospedale civile di Pescara per le gravi lesioni subite.

Nella prima ricostruzione dell’evento, la donna dichiarava di condurre l’utilitaria, mentre il figlio, convivente, confermava ai militari operanti che si trovava anche lui in auto in qualità di passeggero del mezzo. Ma, grazie ad una serie di indagini e riscontri investigativi da parte dei militari del radiomobile di Chieti si è accertato che la Suzuki, contrassegnata dall’adesivo “P” di principiante sul lunotto posteriore, in realtà era stata condotta dal figlio e non dalla madre, la quale invece risultava essere passeggera. Si è scoperto poi, che il ragazzo aveva superato l’esame di guida il giorno dopo il sinistro. Purtroppo per coprire suo figlio, la madre dovrà rispondere adesso per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, ai sensi dell’art 483 cp, mentre il giovane, il quale aveva dichiarato ai carabinieri che non aveva condotto l’auto quel giorno, dovrà rispondere invece per sostituzione di persona, ai sensi dell’art 494 cp e per le lesioni gravissime conseguenti a sinistro stradale.