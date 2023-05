In un angolo nascosto delle Mainarde alla scoperta del pittore eremita Charles Moulin

Camminare Mainarde e l’Associazione Assembramenti Culturali vi aspettano domenica 21 maggio per una passeggiata escursionistica e laboratorio di pittura en plein air in cima a Monte Marrone, dedicati al pittore eremita Charles Moulin. Tra le guglie sporgenti di Monte Marrone il pittore-eremita Charles Moulin diede libero sfogo alla sua creatività, affascinato dal silenzio, in una luce mutevole e intensa che è energia ispiratrice.



In un angolo nascosto delle Mainarde, l’artista costruì un piccolo rifugio dove visse principalmente durante le stagioni calde, un luogo di pace, solitudine ma anche d’incontro per chi occasionalmente transitava da quelle parti. Lì a due passi dalle pareti verticali del monte, contemplò il paesaggio, respirandolo in ogni sua parte, dipinse en plein air, tra faggi, orsi e lupi, sul limitare del bosco, ascoltando il respiro profondo del vento, immaginando nuovi volti tra le nuvole che si mostravano all’orizzonte.

Il 21 maggio attraverseremo gli spazi e le atmosfere da lui vissute, percorreremo il sentiero che conduce sulla sommità del Marrone, per raggiungere dopo poco la sua capanna e dedicare una parte della giornata alla pittura en plein air. Per l’attività di pittura non è richiesta nessuna particolare abilità tecnica o artistica, sarà un momento di sperimentazione e connessione con l’ambiente naturale attraverso le tracce di colore (figurative e non) che ognuno deciderà di lasciare sul proprio foglio, nel luogo dove Charles Moulin ha vissuto, disegnato e dipinto.

PROGRAMMA:

Ore 08:30 incontro in Piazza Roma, a Castelnuovo Al Volturno, 86070 (IS), https://goo.gl/maps/nrCr9NzorcwKT2LNA ;

Inizio Escursione dal piazzale del sentiero M5;

Pranzo al sacco nelle vicinanze del rifugio del pittore Charles Moulin;

Laboratorio di Pittura en plein air;

Ritorno alle auto nel primo pomeriggio.

Per tutte le informazioni sulla passeggiata escursionistica o sull’attività di pittura e le prenotazioni rivolgersi ai seguenti numeri:

Francesco Centracchio Guida GAE – Camminare Mainarde 320 3616271

Daniela Pietrangelo Guida GAE – Assembramenti Culturali 333 4226979