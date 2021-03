Incendio boschivo a Carovilli, richiesto l’intervento del canadair

Un incendio boschivo è in atto in questo momento in località Pian di Lago, a circa 1100 metri di altitudine, in agro di Carovilli. Sul posto, una zona impervia lungo un costone, stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e i colleghi giunti da Isernia. La centrale operativa del comando provinciale pare abbia appena richiesto l’intervento di un mezzo aereo. Il canadair sta arrivando sull’area del rogo, decollato da Ciampino. Sul posto, per gli adempimenti del caso, i Carabinieri forestali di Carovilli. Al momento, stando ad una prima analisi visiva, sono andati in fumo circa tre ettari di vegetazione.

