Incendio in abitazione: muore una donna, Vigili del fuco ancora in azione

Intervento dei Vigili del fuoco di Termoli in corso a Montecilfone (CB) per un incendio avvenuto in una abitazione sita nel citato comune. A causa del rogo ha perso la vita una donna. Importanti danni anche strutturali all’unità abitativa. Sul posto personale medico 118 di Termoli e pattuglia Carabinieri di Guglionesi. Indagini a cura del personale vigili del fuoco del Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) del comando di Campobasso.

Correlati