Incendio sulla ex statale Istonia: le fiamme risalgono verso l’impianto eolico

Sono già operativi sul posto dell’incendio, lungo la ex statale Istonia, i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone interessati dal sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca. Le fiamme, divampate lungo la carreggiata stando alle prime ricostruzioni, stanno risalendo velocemente il costone a monte della ex statale, puntando verso l’impianto eolico. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Agnone, una pattuglia dei Carabinieri di Castiglione e la Polizia municipale. Lo stesso sindaco è sul posto per supervisionare alle operazioni in qualità di autorità di pubblica sicurezza. La circolazione veicolare resta interdetta per motivi di sicurezza.

