Frontale sulla provinciale, perde la vita un 73enne del Chietino

Incidente frontale mortale a Mozzagrogna, sulla provinciale 94, in contrada Rosciavizza, questa mattina intorno alle ore 10. Coinvolte due auto: un pickup Tata condotto da un 73enne del posto, deceduto in seguito alle ferite riportate, e una C3 Picasso condotta da un 48enne, sempre del posto., rimasto ferito. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Ortona, competenti per territorio. In ferito grave è stato elitrasportato in ospedale Pescara, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. L’altro conducente ferito è ricoverato a Lanciano e non è in pericolo di vita.

