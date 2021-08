Incendio tra Castiglione e Belmonte, si attende l’arrivo del canadair da Atessa

E’ stato dirottato sull’incendio di Castiglione uno dei tre canadair che stanno operando da ore in agro del Comune di Atessa su un incendio particolarmente estero. Le fiamme divampate, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinier, tra Castiglione Messer Marino e il territorio di Belmonte del Sannio, lungo la ex statale Istonia che conduce ad Agnone, stanno impegnando diverse squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e Isernia e almeno un paio di equipaggi di Protezione civile con modulo antincendio inviati dalla sala operativa regionale.

Il fuoco, alimentato dal vento, ha puntato in direzione di alcune case popolari. I Vigili del fuoco hanno immediatamente istituito un presidio, un vero e proprio cordone di sicurezza, a tutela delle persone e delle abitazioni. Brucia ancora, tuttavia, il costone a monte della ex statale Istonia, dove sorge un impianto eolico. Proprio le strade di servizio alla centrale eolica sono utili ai mezzi di soccorso per tenere sotto controllo le fiamme.

Vista l’impossibilità di operare in sicurezza nei punti più inaccessibili, tuttavia, si rende necessario l’intervento di un mezzo aereo. La richiesta del sindaco Felice Magnacca, in costante contatto con la sala operativa regionale della Protezione civile, è stata quella di dirottare su Castiglione un elicottero o meglio un canadair. Richiesta accolta. In questo momento uno dei tre velivoli in azione sul vasto incendio di Atessa è stato dirottato verso l’Alto Vastese e Molise.