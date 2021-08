Incendio tra Castiglione e Belmonte: già operativo il canadair “Can 26”

E’ già operativo sul fronte dell’incendio tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio il canadair dirottato in zona dalla sala operativa della Protezione civile regionale su richiesta del sindaco Felice Magnacca. Il velivolo ha appena sorvolato l’area per studiare le modalità operative di approccio al rogo. La vicinanza del lago di Bomba rende piuttosto rapido il rifornimento e dunque il mezzo aereo farà la spola tra l’invaso artificiale e il fronte del fuoco, scaricando acqua e sostanze ritardanti lungo i costoni della montagna in contrada Mancinella, dove il personale operante a terra non può arrivare.

Le fiamme sono state arginate nella parte a monte, grazie anche alle strade di servizio della centrale eolica che hanno permesso ai mezzi di soccorso di intervenire, mentre preoccupano ora quelle a valle della ex statale, visto che in quella zona sorgono anche delle abitazioni e delle strutture.