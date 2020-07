Incidente a Pescara, moto contro auto: grave un 38enne di Agnone

Un uomo di 38 anni, originario di Agnone, ma residente a Spoltore, è ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Pescara in prognosi riservata a causa delle ferite riportate in un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Santa Teresa di Spoltore dove il 38enne, in sella a una moto, si è scontrato con un’auto. Contuso il conducente della vettura e ferito in modo lieve un pedone colpito dalla moto. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia municipale. A scriverlo è il quotidiano abruzzese Il Centro.

