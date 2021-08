Incidente alla rotonda di Carovilli, diciottenne trasportato in ospedale

Un incidente stradale viene segnalato nei pressi della rotatoria di Carovilli. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Agnone, una autovettura e un motociclo sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nella serata di oggi, pochi minuti fa. A bordo dell’auto, una Wolksvagen, un uomo residente nel Lazio, mentre sul motociclo un ragazzo molisano appena diciottenne. A causa della caduta quest’ultimo ha riportato delle ferite e dei traumi ed è stato trasferito dal 118 intervenuto in ospedale a Isernia per gli accertamenti e le cure di rito. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, stando almeno alle prime indiscrezioni circolate. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agnone e i militari della stazione competente per territorio.

foto di repertorio