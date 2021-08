Torneo Auro d’Alba 500 metri, medaglia d’oro per Melone di Castel di Sangro

Una gara impegnativa, resa particolarmente difficile dalle raffiche di vento teso, che ha visto conquistare il primo gradino del podio a Giuseppe Melone, tiratore esperto di Castel di Sangro, con una carabina Sako in calibro 300 Wm. Seconda di campionato, ieri, sul campo di tiro in quota di Schiavi di Abruzzo. La gara, valevole per il torneo “Auro d’Alba” a 500 metri, ha visto primeggiare e dunque conquistare la prima posizione del podio a Giuseppe Melone di Castel di Sangro, con 74 punti e una mouche, punteggio dato dalla somma dei due migliori cartelli. Al secondo posto Daniele Davide Levino di Vasto, con 73 e due mouches e al terzo gradino del podio Pasqualino Valerio con 72 e una mouches.

Proprio quest’ultimo tiratore, proveniente da Oratino in provincia di Campobasso, conduce al momento la classifica generale del torneo con 175 punti, seguito da Gianni Conti di Palmoli a 170 e Luca Rossi di Campobasso a 129. Nella classifica caccia, invece, il podio di ieri è stato questo: primo posto Pierpaolo Berardi dalla provincia di Foggia con 74 e una mouche; secondo Mario Berardi con 63 e quattro mouches e terzo Salvatore Di Francesco. La prossima gara del torneo è prevista per domenica 22 agosto. Si può partecipare anche ad una singola gara, ma per avere accesso alla finale del torneo, prevista a settembre, bisogna aver preso parte ad almeno due gare.

I gadget per le premiazioni sono stati messi a disposizioni dall’armeria “Il Tempio di Ares” di Chieti.