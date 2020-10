Incidente di caccia in Abruzzo, passante ferito ad una gamba

Incidente di caccia, oggi, in Abruzzo, precisamente a Montebello di Bertona, in provincia di Pescara. L’episodio di cronaca nel primo pomeriggio in località Campo Mirabello. Secondo le prime notizie battute dalle agenzie un uomo di 71 anni, un passante che pare stesse andando a trovare un parente, è stato colpito da un colpo di fucile esploso dall’arma di un cacciatore 78enne distante alcune centinaia di metri impegnato in una battuta di caccia al cinghiale.

L’uomo è stato immediatamente soccorso. Dopo l’intervento del 118 il ferito è stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale “S.S. Annunziata” di Chieti. Dalle prime indiscrezioni pare abbia riportato una ferita scomposta alla gamba. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Penne.

foto di repertorio