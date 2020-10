Medicina territoriale, la Protezione civile a caccia di 1500 unità di rinforzo

Personale a supporto della medicina territoriale per Covid-19, al via la raccolta delle manifestazioni di interesse.

La Protezione civile nazionale ha pubblicato la procedura per l’individuazione di mille e cinquecento unità di personale per il rinforzo della medicina territoriale impegnata nel contenimento dell’emergenza COVID -19.

Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, in particolare al fine di garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), è aperta la procedura per l’individuazione di 1.500 unità di personale disponibile a prestare attività di supporto nelle strutture sanitarie territoriali.

Profili professionali ammessi alla procedura

Medici abilitati non specializzati;

Infermieri;

Assistenti Sanitari;

Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

Studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennali in infermieristica, assistenza sanitaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ed in regola con i crediti formativi universitari previsti dal relativo piano di studi.

Trattamento economico

Il compenso orario della prestazione è pari a:

Euro 30,00 per i Medici abilitati non specializzati

Euro 26,00 per gli Infermieri

Euro 26,00 per gli Assistenti Sanitari

Euro 26,00 per i Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Euro 15,00 per gli Studenti al 3° anno di laurea in infermieristica, assistenza sanitaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

I suddetti compensi orari si intendono lordi, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto.

La prestazione è di n. 35 ore settimanali per medici, infermieri, assistenti sanitari e tecnici della prevenzione.

Per gli studenti la prestazione è di n. 20 ore settimanali.

Modalità e termine di presentazione della domanda QUI