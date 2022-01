Incidente in galleria sulla fondovalle Sangro, 48enne estratto dalle lamiere

Incidente stradale sulla SS652 fondovalle Sangro, al km.48+800, intorno alle ore due e venti, in un tratto in galleria tra il comune di Bomba e quello di Colledimezzo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti da Villa Santa Maria, inviati sul posto dalla centrale operativa della compagnia di Atessa, un’automobile ha impattato violentemente contro le protezioni laterali all’interno della galleria. Per fortuna il mezzo non ha coinvolto altre automobili, considerato anche che alle due del mattino il traffico è piuttosto scarso.

Alla guida del veicolo un uomo di origini campane, ma domiciliato a Guardiagrele, classe 1974. Lo stesso è stato estratto dalle lamiere contorte dal persone dei Vigili del fuoco del distaccamento di Casoli e affidato all’equipaggio del 118 che lo ha successivamente trasferito a Chieti per il ricovero e le cure del caso.