Casi Covid all’asilo, a Belmonte del Sannio scatta la chiusura per dieci giorni

Sospensione delle attività didattiche per dieci giorni nell’asilo di Belmonte del Sannio, mentre vanno avanti regolarmente le lezioni in presenza alle elementari. Succede a Belmonte del Sannio dove sono stati riscontrati dei casi di positività sulla popolazione scolastica della scuola per l’infanzia. A spiegare in dettaglio la situazione epidemiologica in paese è la sindaca Anita Di Primio: «Ci hanno segnalato alcuni casi di positività al Covid-19 nella scuola materna. La preside Camperchioli ha immediatamente attivato il protocollo previsto, in accordo con l’amministrazione comunale, quindi per dieci giorni l’attività didattica all’asilo è sospesa. Ovviamente abbiamo dovuto sospendere anche il servizio della mensa, proprio per motivi di precauzione. Contestualmente abbiamo disposto la sanificazione di tutti i locali del plesso scolastico di Belmonte del Sannio, proprio per stare tranquilli».

Asilo chiuso, dunque, per i prossimi dieci giorni, perché qualche bambino è risultato positivo al test per la ricerca del Covid. «La situazione è comunque monitorata costantemente e sotto controllo. – precisa la sindaca Di Primio – La circolazione del virus in paese è piuttosto bassa. Abbiamo una decina di casi attivi, tutti cluster noti e sotto controllo. Tra l’altro devo sottolineare una discrepanza tra i dati effettivi dei positivi in paese e quelli forniti dall’Asrem. Nel bollettino dell’azienda sanitaria regionale vengono conteggiate ancora persone che si sono negativizzate, dopo tampone di controllo, già da diversi giorni. Ripeto, – chiude la sindaca – la situazione è sotto controllo e sotto stretto monitoraggio anche da parte del Comune, ma questo non significa che bisogna abbassare la guardia e quindi invito tutti al più stretto e rigido rispetto delle normative e delle prassi igieniche anti contagio».