Incidente mortale a Sant’Angelo del Pesco, disposta l’autopsia sul corpo della vittima

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Davide Di Cristofaro, che avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 20 agosto, vittima di un tragico incidente stradale. Lunedì, nel tardo pomeriggio, ha trovato la morte sulla strada tra il comune molisano di Sant’Angelo del Pesco e Gamberale, in provincia di Chieti.

La salma del giovane è stata trasferita ieri sera all’obitorio dell’ospedale Veneziale di Isernia, l’esame autoptico dovrebbe svolgersi in giornata. Il pm Alessandro Iannitti ha nominato il medico legale che se ne occuperà, il dottor Massimiliano Guerriero.

Erano le 18, più o meno, quando – secondo una prima ricostruzione – Di Cristofaro avrebbe perso il controllo della sua Lancia Y finendo prima contro un muro di contenimento e poi contro l’auto che proveniva in senso opposto, una Mercedes. Lo schianto è stato violentissimo: immediata la richiesta di soccorsi, dall’eliporto di Pescara si è alzata in volo anche l’eliambulanza, ma i soccorritori giunti immediatamente sul posto, anche il 118 di Atessa, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne. Leggermente ferito, e sotto shock, anche il conducente della Mercedes.

Davide Di Cristofaro era molto conosciuto nel piccolo centro di Sant’Angelo del Pesco: il sindaco Nunzia Nucci, che con l’intera comunità partecipa al dolore della famiglia, ha annunciato che sarà indetta una giornata di lutto cittadino in concomitanza con i funerali del giovane che saranno fissati non appena la salma sarà restituita ai familiari. Dolore e sconcerto anche a Termoli dove vivono le zie di Davide.