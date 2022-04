Open week salute della donna in provincia di Chieti dal 20 al 26 aprile

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, la Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce alla settima edizione dell’(H)-Open week organizzato dal 20 al 26 aprile 2022 da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Gli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche.

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne, ma anche degli uomini.

L’elenco delle iniziative previste negli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto è disponibile qui.