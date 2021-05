Incidente nei campi ad Atessa, muore pensionato 72enne

Incidente nei campi ad Atessa: muore un pensionato 72enne (V.F., le sue iniziali). L’episodio si è verificato intorno le 14,30 in località Colle Pietre. L’ uomo stava effettuando dei lavori agricoli a bordo del suo trattore, quando il mezzo, per cause in corso di accertamento si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Atessa, i Vigili del fuoco di Casoli e i sanitari del 118.

