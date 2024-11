Incidente nei pressi della galleria San Lorenzo, traffico deviato per Agnone: sul posto i Vigili del fuoco

Un incidente stradale viene segnalato alle porte di Agnone, all’imbocco della galleria San Lorenzo. Sono due i veicoli coinvolti in uno scontro quasi frontale, una Fiat Panda e un modello Renault, ma si tratta delle prime frammentarie informazioni circolate. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri i due mezzi sono entrati in collisione quasi frontalmente mentre erano in transito all’interno della galleria. Una donna, sulla sessantina, è rimasta ferita ad una spalla ed è stata trasferita in ambulanza presso l’ospedale di Isernia per gli accertamenti e le cure del caso. Accompagnati al pronto soccorso anche l’altro automobilista, sempre nato nei primi anni sessanta, insieme ad una delle figlie trentenni presenti a bordo al momento dell’impatto, ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, mentre pattuglie della Polizia stradale e dei Carabinieri del Norm della locale compagnia stanno deviando il traffico veicolare. Al momento non è possibile utilizzare l’uscita di Agnone – Nord. Per la rimozione dei veicoli incidentati sta operando il soccorso stradale “Car Service” di Agnone.

SEGUONO AGGIORNAMENTI