Agricoltura: tre aziende di Fossacesia protagoniste all’EIMA International 2024 di Bologna

Fossacesia si fa notare all’EIMA International 2024 di Bologna, una delle più grandi e prestigiose fiere europee dedicate al settore agricolo, con oltre 2.000 espositori e decine di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. A rappresentare tra le eccellenze italiane in questa vetrina internazionale ci sono tre aziende di Fossacesia: MDB srl, Arrizza Srl e DSA INGRANAGGI Spa, realtà che incarnano l’innovazione e la qualità che caratterizzano il nostro territorio.

MDB srl è un’azienda all’avanguardia nella produzione di macchine agricole specializzate per l’agricoltura di precisione. I suoi prodotti sono progettati per migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle attività agricole, un valore centrale per il futuro del settore.

ARRIZZA Srl, forte di una lunga tradizione nel settore, produce attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio, con un’attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla robustezza dei propri macchinari, offrendo soluzioni che rispondono alle esigenze pratiche degli agricoltori moderni.

DSA INGRANAGGI Spa si distingue per la progettazione e produzione di ingranaggi di precisione utilizzati in numerosi settori, inclusa l’agricoltura. La qualità e la durabilità dei loro prodotti li hanno resi un partner fidato per molte aziende a livello nazionale e internazionale.

“È un risultato straordinario per Fossacesia, dove il settore agricolo, insieme al turismo, costituisce un pilastro fondamentale della nostra economia- afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio-. Queste aziende rappresentano il meglio nel mondo e portano il nostro nome su un palcoscenico internazionale. Siamo orgogliosi del loro impegno e della visibilità che stanno dando al nostro territorio.”

Il Consigliere con delega alle Attività Produttive, Carlo Luciani, si unisce all’orgoglio espresso dal Sindaco, sottolineando “come questa partecipazione sia la testimonianza della vitalità e del potenziale del nostro settore produttivo locale”.

“Interpreto i sentimenti di tutta la mia città- ha aggiunto il sindaco Di Giuseppantonio- nel congratularmi per il successo delle tre aziende e il loro contributo all’immagine di Fossacesia nel mondo”.