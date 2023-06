Incidente sulla fondovalle Trigno, muore trentenne molisano

Un incidente stradale viene segnalato sulla fondovalle Trigno a causa del quale ha persona la vita un trentenne molisano . L’impatto intorno alle ore 16 odierne, lungo l’importante arteria di collegamento, sul territorio comunale di Lentella, nel Chietino. Tre le autovetture coinvolte: una Opel Corsa, a bordo della quale viaggiava la vittima, un furgone Fiat Ducato e una Jeep Renegade.

L’esatta dinamica del sinistro è ancora da ricostruire con esattezza da parte dei Carabinieri di Fresagrandinaria che stanno eseguendo i rilievi. Sul posto sta operando una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Per uno dei feriti è stato effettuato il trasferimento d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale di Pescara. Al momento il traffico risulta deviato in entrambe le direzioni sulle strade provinciali.