“Il Basket Campobassano – Vent’anni di successi 1970 – 1990”, il volume di Falcione e Manocchio

Sabato 10 giugno alle ore 16, presso il PalaVazzieri di via Svevo a Campobasso, si terrà la presentazione del volume “Il Basket Campobassano – Vent’anni di successi 1970 – 1990” per i tipi di Palladino Editore scritto a quattro mani da Michele Falcione, arbitro-dirigente della federazione Italiana Pallacanestro da oltre trent’anni e Stefano Manocchio, giornalista. Presenti al tavolo dei relatori, oltre ai due autori, il consigliere nazionale ANSMeS Francesco Palladino, appassionato di basket e curatore per anni del sito Molisebasket.net Vittorio Salvatorelli e il giornalista Franco Presutti.

Gli anni d’oro della pallacanestro campobassana ripercorsi attraverso i racconti di alcuni protagonisti di quel periodo ricco di successi, le foto inedite e i numeri di vent’anni di gare con i relativi roster. Non casuale la scelta dello storico PalaVazzieri come location della presentazione, quel parquet calcato tante

volte dagli atleti che si sono avvicendati negli anni, alcuni dei quali presenti all’evento come Maurizio Trotti, Giampaolo Graberi, Stefano Pizzirani, Enzo Milillo e Renato Castorina.



Nei vari racconti ricordati nel volume promosso anche dal Comitato Regionale ANSMeS Molise dello stesso Presidente Michele Falcione, aneddoti di protagonisti e dirigenti chiusi nel cassetto della memoria, svelati pubblicamente agli appassionati di questa disciplina sportiva. Un lavoro editoriale certosino che, in un certo senso, assume il significato di ringraziamento verso atleti e dirigenti quasi dimenticati che avranno la possibilità di incontrarsi nuovamente a distanza di anni. Il volume è stato stampato in numero limitato di copie che verranno distribuite gratuitamente per volere degli stessi autori al pubblico che rivivrà un pomeriggio di emozioni come quelle vissute nell’epoca d’oro del basket del capoluogo.



Saranno presenti, oltre ai tanti sportivi, i soci dell’ANSMeS Molise che ancora una volta potranno assistere ad una manifestazione organizzata dal proprio comitato regionale. Ringraziamenti doverosi vanno al pastificio La Molisana, ancora una volta vicino al mondo della pallacanestro così come nel 2012 in occasione dell’organizzazione al PalaUnimol dell’evento cestistico tra vecchie glorie “80 canestri per vincere ancora” in cui fu donato un defibrillatore alla struttura universitaria.