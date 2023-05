Incidente sulla fondovalle Verrino: due auto coinvolte, tre persone rimaste ferite

Un incidente stradale viene segnalato sulla fondovalle Verrino, nei pressi dello svincolo per Poggio Sannita. L’impatto tra due autovetture è avvenuto intorno alle 15,30. Sarebbero tre le persone rimaste ferite, nessuna delle quali, tuttavia, ha avuto necessità di essere estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco di Agnone prontamente intervenuti sul posto. Le operazioni sono in corso ancora in questo momento, pertanto le notizie sono ancora frammentarie. Oltre ala squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone sono presenti, per quanto di propria competenza, ambulanze del 118 e un equipaggio del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agnone.

SEGUONO AGGIORNAMENTI