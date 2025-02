Incidente sulla fondovalle Verrino, due veicoli coinvolti: tre feriti in ospedale

Un incidente stradale viene segnalato sulla fondovalle Verrino, all’altezza dello svincolo per Poggio Sannita. Ad entrare in collisione due autovetture, una Fiat 500 L di colore scuro, ed un furgone.

Secondo la prima ricostruzione il furgone, con a bordo due venditori ambulanti del Foggiano, scendeva dalla provinciale da Poggio Sannita e si è immesso sulla strada a scorrimento veloce del fondovalle. In quel frangente sopraggiungeva l’altra autovettura, guidata da un giovane molisano, che ha centrato in pieno il furgone scaraventandolo fuori strada.

Immediatamente dopo l’impatto le persone coinvolte sono state soccorse da alcuni avventori del bar nei pressi della vicina stazione di servizio che hanno sentito distintamente il rumore dell’impatto. Gli stessi hanno poi dato l’allarme e sul posto stanno operando i Carabinieri della compagnia di Agnone e i Vigili del fuoco del locale distaccamento.

Sopraggiunte le ambulanze del 118 hanno trasferito i tre feriti presso gli ospedali di Isernia e di Agnone. Ad avere la peggio, con diverse contusioni, i due occupanti del furgone, che sono stati traportati al “Veneziale” di Isernia per gli accertamenti e le cure del caso. Non sarebbero tuttavia in pericolo di vita.

Solo qualche escoriazione, invece, per il giovane alla guida della Fiat 500 L che è stato accompagnato presso il “Caracciolo” di Agnone. Sul posto stanno ancora operando i Carabinieri per i rilievi che saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Caterina d’Alba