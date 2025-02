San Valentino al “Civico 20” con arte, musica e sapori creativi e sostenibili a Km 0

L’amore, che sia per la buona cucina, per il territorio o per l’arte, è di casa al Civico 20. E non poteva essere altrimenti anche a San Valentino, nel giorno della festa degli innamorati. La ristoartgallery, situata nel pittoresco borgo di Roccascalegna, ai piedi del castello medievale, festeggerà il prossimo 14 febbraio con un evento all’insegna del gusto, della musica e dell’arte.

Una serata esclusiva che si aprirà, alle 19, con la presentazione della mostra concerto “Il cuore di una rosa” di Anna Maria Cavacini – in arte Annie Brighton –, dedicata a Maria Luisa Salerno, docente, attrice e scrittrice recentemente scomparsa, cara amica di Annie. Lo stile dell’artista, che si ispira a Shingo Araki, Ryoko Ikeda e Gustav Klimt, è riconoscibile nelle opere esposte dal 14 febbraio a Roccascalegna, quattro delle quali partiranno in autunno per Dubai per essere collocate all’interno dell’Andakaulova Gallery.

Il vernissage sarà accompagnato da un momento musicale a cura di Anna Maria Cavacini, che è anche soprano, e di Claudia La Mantia, cantante e musicista siciliana.

Oltre alla mostra di Annie Brighton, all’interno della Saletta dei Trabocchi si potranno ammirare le opere dedicate al mare della pittrice Valentina Di Campli San Vito

Dalle 21.00 cena e intrattenimento con Le chat rouge, quartetto gypsy jazz che proporrà un repertorio vibrante e versatile ispirato alle sonorità di Django Reinhardt e allo swing anni ’30, con i grandi classici del manouche e i più celebri standard jazz, fino alla reinterpretazione delle canzoni italiane più amate.

Se la musica e l’arte renderanno il San Valentino 2025 indimenticabile, la vera protagonista dell’evento e del concept di Civico 20 è la cucina tradizionale rivisitata. Quello del 14 febbraio sarà un menu creativo e sostenibile, con tre proposte differenti – Terra, Mare e VeganOK- al fine di incontrare tutte le esigenze alimentari e l’opzione gluten free, prenotata in anticipo. Insomma un festival di sapori che spazieranno dai romantici cuoricini ripieni ai quattro formaggi con radicchio e guanciale croccante al filetto di orata in crosta di zucchine e pomodori confit e al tortino di polenta e fave.

“Il Civico 20 è stato ideato undici anni fa come locale innovativo, credo il primo in Abruzzo – spiega lo chef e titolare Nicola Giangiordano – grazie all’intuizione di persone a me care. Civico 20 non è solo un ristorante dove ricevere un’esperienza enogastronomica a km0, ma un luogo dove poter donare agli ospiti la possibilità di ammirare la nostra galleria d’arte, periodicamente in movimento con le diverse esposizioni di artisti famosi non solo in Abruzzo, ma anche a livello nazionale ed internazionale. Civico 20 ospita anche un salotto letterario che cambia anch’esso in alternanza, con uno spazio sonoro per accogliere musicisti appassionati”. E l’autentica essenza del Civico 20 prenderà vita anche venerdì 14 febbraio con l’evento dedicato a tutti gli innamorati.