Incidente sulla statale 17, ferite due persone

Per incidente è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” in corrispondenza del km 181,000 a Castelpetroso, in provincia di Isernia.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture e causato il ferimento di due persone.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, la Polizia Stradale di Isernia ed il personale del 118, per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Per consentire il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza il transito è provvisoriamente deviato lungo la viabilità adiacente, con indicazioni in loco.

foto di repertorio